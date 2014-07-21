В порту Усть-Луга предотвращён теракт: на судне из Бельгии обнаружены магнитные мины

Следственными органами Западного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств в связи с находкой на судне, прибывшем в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии.

По данным следствия, при досмотре газовоза "АРРХЕНИУС" водолазы обнаружили на его корпусе морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. Устройства были своевременно обезврежены сотрудниками ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Судно следовало из порта Антверпен, зашло в Усть-Лугу 20 мая для дозаправки, после чего должно было отправиться в турецкий Самсун. Судовой агент сообщил, что газовоз прибыл в Россию с задержкой на несколько дней. Следователи подчёркивают: установка мин не могла быть осуществлена в российских территориальных водах.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех причастных к подготовке теракта.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК РФ