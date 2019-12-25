Полиция задержала подозреваемых в серии краж на 6,4 млн рублей во Всеволожском районе

Сотрудники уголовного розыска задержали троих ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении краж из частных домов во Всеволожском районе. По данным пресс-службы регионального Главка МВД, общий ущерб от двух преступлений составил почти 6,4 миллиона рублей.

В первом случае, 15 января 2024 года, из дома в СНТ "Приютино" были похищены ювелирные изделия на сумму более 6 миллионов рублей. Спустя неделю, 23 января, аналогичное преступление произошло в коттеджном посёлке "Привольный" в посёлке имени Морозова — там злоумышленники вынесли коллекцию монет и норковую шубу стоимостью 220 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны в Колпино, а третий был этапирован из колонии. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств совершённых преступлений.

