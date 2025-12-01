Сегодня, 12:01
К тушению серьезного пожара в Новой Москве привлекали вертолеты

Пострадавших нет.

В Новой Москве ликвидировали серьезный пожар с привлечением 80 человек и вертолетов. Об этом сообщили в МЧС столицы. Известно, что там загорелся торговый павильон

В Проектируемом проезде № 134, на территории рынка "Тополек", горел одноэтажный торговый павильон. Площадь составила 1500 квадратных метров. На месте работали 80 пожарных и 28 единиц техники, в том числе, вертолеты Московского авиационного центра. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Хасанской улице в Петербурге потушили пожар в теннисном клубе. Ликвидировали открытое горение 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины происшествия установят дознаватели. Пострадавших нет.

Видео: МЧС Москвы
 

