В Новой Москве отправили вертолет на поиски заблудившегося пенсионера. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Отмечается, что 76-летний мужчина заблудился в лесу в деревне Юрьево. Утром 29 августа прибыли два спасательных квадроцикла и вертолет спасотряда "Ангел" Ка-32. Отмечается, что у пенсионера был с собой кнопочный телефон. На его поиски также отправились три группы.

Фото: pxhere.com