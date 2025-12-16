На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса вводят летние ограничения из-за ремонта шумозащитных экранов

В этот период на 24-километровом отрезке (с 17-го по 24-й км) ежедневно будет перекрываться одна полоса для транспорта.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга, на участке между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, вводится временное ограничение движения. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", работы продлятся с 15 июня по 5 июля.

В этот период на 24-километровом отрезке (с 17-го по 24-й км) ежедневно будет перекрываться одна полоса для транспорта. Кроме того, по оставшимся двум полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Ремонтные работы будут вестись исключительно в ночное время — с 21:00 до 6:00. Полоса будет закрываться поэтапно, захватками протяжённостью по 300 метров. Ограничения необходимы для проведения работ по ремонту шумозащитных экранов. Учреждение приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что на внутреннем кольце КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе ограничат движение.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"