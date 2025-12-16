На внутреннем кольце КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе ограничат движение

Ограничения будут действовать с 20 июня по 3 июля.

На участке внутреннего кольца КАД, с 64-го по 80-й километр, между развязками с Московским (М-10 "Россия") и Таллинским шоссе (А-180 "Нарва"), временно перекроют две полосы движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать с 20 июня по 3 июля. В этот период для ремонта дорожного покрытия будут закрыты третья и четвёртая полосы. На оставшихся первой и второй полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В учреждении принесли извинения за временные неудобства и отметили, что работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Сроки ремонта могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД у проспекта Культуры перекроют съезд из-за ремонта.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"