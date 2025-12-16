В Петербурге начали проходку нового тоннеля метро с помощью щита "Любовь"

"Любовь" стала шестым работающим под землёй щитом в городе.

В Петербурге стартовала работа нового тоннелепроходческого комплекса, который получил название "Любовь". Машина начала прокладывать тоннель на Красносельско-Калининской линии метро. Запуск проходческого щита провели губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава АО "Метрострой Северной Столицы" Дмитрий Васильев, рассказал портал "Строительный Петербург".

"Любовь" стала шестым работающим под землёй щитом в городе. Для Петербурга это рекордное количество одновременно задействованной техники при строительстве метрополитена.

Новый комплекс создан на Обуховском заводе специально для петербургских условий. Он продолжает линейку современных машин, которые используют при строительстве новых станций и тоннелей. Ранее на этой же линии начал работу аналогичный щит "Вера".

Сейчас "Любовь" движется от района Обводного канала к станции "Путиловская". Ей предстоит пройти участок протяжённостью около 3,9 километра. Работы будут вести на глубине свыше 60 метров.

Размеры комплекса впечатляют: его диаметр составляет 5,6 метра, длина — 40 метров, а масса — около 300 тонн. Такая техника позволяет вести строительство тоннелей быстрее и безопаснее, сокращая влияние работ на городскую инфраструктуру.

Новый участок Красносельско-Калининской линии включит станции "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

Фото: МАКС / Метрострой Северной столицы