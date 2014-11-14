Щит "Любовь" прошел 50 метров на пути к станции метро "Боровая"

Всего комплексу предстоит пройти около 900 метров.

Преодолев 50 метров шестой проходческий щит "Любовь" установил 50 тоннельных колец на строительстве Красносельско-Калининской линии. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал губернатор Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава города напомнил, что шесть щитов одновременно запускали в работу на прокладке тоннелей даже в советские времена. Он назвал первую глину из отвала материальным свидетельством этого рекорда. Этот грунт планируют сохранить для музея метро.

"Любовь" прокладывает тоннель от будущей станции "Каретная" к "Боровой" и далее к "Заставской" – роет землю в сторону центра. Новый щит прошёл 50 метров и установил 50 колец тоннеля

Александр Беглов, губернатор

Проходческий щит движется от станции "Каретная" к "Боровой" и далее в сторону центра. Второй тоннель в том же направлении проходит щит "Вера".

Также губернатор сообщил, что щит "Надежда" планируют задействовать для строительства продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга