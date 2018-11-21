  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Щиту "Надежда" осталось пройти 50 метров Невско-Василеостровской линии метро
Сегодня, 11:14
159
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Щиту "Надежда" осталось пройти 50 метров Невско-Василеостровской линии метро

0 0

Демонтажный котлован располагается на пересечении проспекта Королева и Парашютной улицы.

Щиту "Надежда" осталось преодолеть 50 метров при проходке продолжения Невско-Василеостровской линии за станцией "Беговая". Как рассказали в пресс-службе Смольного, общая дистанция, которую сегодня завершает "Надежда", по проекту составляет почти 4600 метров.

Демонтажный котлован располагается на пересечении проспекта Королева и Парашютной улицы. Он станет конечной точкой для "Надежды" на зелёной линии. После выхода щита на поверхность начнётся оборудование перегонных тоннелей и подготовка к пусконаладочным работам.

Также сейчас на участке Невско-Василеостровской линии ведутся работы по устройству верхнего строения пути. Уложено более 1500 м³ бетона. Всего специалистами "Метростроя Северной Столицы" смонтировано 22 520 м³ бетона для его жёсткого основания. Помимо этого, готов отрезок плиты вентиляционного перекрытия длиной порядка 1400 погонных метров. Плита размещается на высоте 4,5 метра и в будущем будет разделять транспортную зону и вентиляционный канал.

Сейчас на разных линиях петербургского метрополитена работают сразу шесть тоннелепроходческих комплексов. В июне на строящейся Красносельско-Калининской линии включился в работу щит "Любовь", изготовленный на Обуховском заводе.

Фото: Смольный 

Теги: невско-василеостровской линия, проходческий щит, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии