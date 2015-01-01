Погода в Петербурге замерла перед ненастьем 10 августа

Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов.

В четверг синоптическая обстановка в Северной столице определяется периферией антициклона, смещающегося на юго-восток. В течение дня город сохранит преимущественно ясную погоду без осадков. Первые дожди ожидаются лишь вечером в западных районах Ленинградской области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов, а на территории 47-ого региона – от +21 до +26 градусов.

Дует юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет отметки 755 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV