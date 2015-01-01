  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Погода в Петербурге замерла перед ненастьем 10 августа
Сегодня, 8:16
651
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Погода в Петербурге замерла перед ненастьем 10 августа

0 0

Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов.

В четверг синоптическая обстановка в Северной столице определяется периферией антициклона, смещающегося на юго-восток. В течение дня город сохранит преимущественно ясную погоду без осадков. Первые дожди ожидаются лишь вечером в западных районах Ленинградской области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов, а на территории 47-ого региона – от +21 до +26 градусов. 

Дует юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет отметки 755 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии