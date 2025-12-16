Онищенко: рост заболеваемости менингококковой инфекцией требует мониторинга

В России рассказали о том, что ситуация в сфере здравоохранения постоянно мониторится.

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией на территории страны в 2025 году не вызывает опасений, однако все еще требует тщательного мониторинга. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС".

У нас менингококковая инфекция всегда была. Натуральная, аттенуированные штаммы мы использовали. И не забывайте, что у нее есть периодичность. Но требуется мониторинг, более такой, знаете, нацеленный на проблему, на выявление. Такие возможности сегодня есть, мы имеем достаточно глубокое понимание этой инфекции. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что в пресс-службе Роспотребнадзора уведомили о том, что по результатам 2025 года отмечается превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости в отношении генерализованных форм менингококковой инфекции. Речь идет о тяжелых вариантах заражения организма человека бактерией, при которых возбудитель прорывает защитные барьеры пациента и попадает в кровоток или спинномозговую жидкость, которые происходят более, чем в 2,5 раза по сравнению с итогами 2024 года. При этом среднемноголетний уровень превышен не был.

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Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня