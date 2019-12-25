Онищенко: заражение человека сибирской язвой в Монголии не опасно для России

Академик РАН заметил, что в России сохранились сибиреязвенные скотомогильники.

Сибирская язва есть на российской территории, однако ситуация по-прежнему остается контролируемой. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что не стоит серьезно опасаться случаем обнаружения данной инфекции у человека в Монголии, так как речь идет об статистическом эпизоде. Аналитик добавил, что не случайно болезнь называется именно сибирской, а не африканской. Это произошло именно потому, что российские представители впервые в истории квалифицировали проблему как заболевание. Это произошло в XVIII веке.

И если они опытные, то все сделают хорошо, и ничего не будет. А если он там где-то себя поранит, у него возникнет сибиреязвенный карбункул на месте проникновения, потом воспаляются подмышечные лимфоузлы, потом это переходит в тяжелую форму и кончается, если не лечить, смертью. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист заметил, что речь идет об очень распространенной бактерии, которая научилась в процессе своей эволюции проводить жизнь в виде споры. Таким образом она впадает своего рода анабиоз, покрывается оболочкой и может жить в земле десятилетиями. В нашей стране существует порядка 30-40 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, которые огорожены и не представляют из себя опасности. Однако случаи заражения сибирской язвой бывают у тех людей, кто содержит рогатый скот. Животное заражается, а люди от безысходности пускают затем его на мясо.

Онищенко напомнил, что цель отпуска - набраться сил, а не бояться инфекций.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня