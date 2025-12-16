В России сохраняются риски вспышек сибирской язвы

В Роспотребнадзоре раскрыли статистику по заболеванию в России за 2025 год.

На российской территории риски возникновения вспышек сибирской язвы сохраняются, так как они могут быть связаны с завозом больных животных из Центральной Азии. Соответствующие статистические данные предоставили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. В опубликованных сведениях от профильного ведомства говорится о том, что за прошлый год по стране медики зарегистрировали две вспышки сибирской язвы среди животных. Речь идет о ситуациях в Нижегородской области и Красноярском крае. Однако благодаря своевременному и в полной мере проведенному комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий, удалось не допустить распространения болезни на людей.

Остаются риски осложнения эпидемиологической обстановки по сибирской язве, обусловленные возможностью завоза в приграничные субъекты Российской Федерации больных животных, животноводческой продукции из неблагополучных по сибирской язве стран, в первую очередь из республик Центральной Азии. пресс-служба Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре сообщили, что по стране есть большое количество стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов и сибиреязвенных захоронений. Также учитывая высокую устойчивость спор возбудителя в объектах окружающей среды, прежде всего в почве, для снижения рисков возникновения вспышек заболевания сохраняет актуальность иммунизация населения. В 2025 году от сибирской язвы врачи вакцинировали 41 967 человек (порядка 95,5 процентов от намеченного плана).

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Фото: Piter.tv