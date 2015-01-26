Один человек пострадал после падения обломком БПЛА на дом в Рязанской области

Павел Малков раскрыл последствия налета БПЛА ВСУ на российский регион.

На территории Рязанской области один человек был ранен утром 28 июля в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Павел Малков. Российский чиновник пояснил, что в темное время суток противник направил на субъект нашей страны четыре БПЛА. Эксперт добавил, что в Касимовском округе в результате атаки дронов врага повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. Также в Клепиковском округе повреждена вышка сотовой связи. В текущий момент на местах работают оперативные и экстренные службы и ведомства.

В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь. Павел Малков, глава Рязанской области

В Рязани госпитализировали семь пострадавших при атаке БПЛА.

Фото: Telegram / Павел Малков