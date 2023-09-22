В Рязани госпитализировали семь пострадавших при атаке БПЛА

Павел Малков раскрыл подробности о налете БПЛА ВСУ по региону России.

В больницах по Рязанской области в настоящее время находятся семь пострадавших при атаке украинских беспилотников. Соответствующей информацией с журналистами поделился местный помощник министра по здравоохранению Алексей Кузнецов. Чиновник заметил, что двое взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, а в числе пострадавших значатся четверо несовершеннолетних лиц. Эксперт пояснил прессе, что в настоящее время для обеспечения наилучшего лечения и восстановления граждан ведутся телемедицинские консультации со специалистами из федеральных медицинских центров. Ранее губернатор российского региона Павел Малков отметил, что жертвами атаки беспилотников противника на Рязань стали три жителя.

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения. Павел Малков, глава Рязанской области

Павел Малков добавил, что два многоэтажных дома получили повреждения после налета БПЛА ВСУ по региону. Фрагменты дронов упали также на территорию одного из промышленных предприятий. Там ведется ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы. Из-за оперативной обстановки в школах и детских садах Октябрьского района города принято решение об отмене занятий.

