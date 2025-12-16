Силуанов: Россия не первый год живет в условиях "мирового беспредела"

В Минфине России рассказали о том, как добиться финансового суверенитета.

Россия не первый год живет в условиях "мирового беспредела", поэтому федеральным влалстям нужно создавать условия для внутреннего развития. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мы уже не первый год живем в таких условиях, в условиях беспредела. Я не могу сказать, что привык, но просто требуется в этих условиях достаточно твердая позиция в финансах. Нужно очень внимательно цельно относится к финансам, тогда все эти беспределы извне, которые существуют, они в меньшей степени будут или вообще не будут на нас влиять. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник добавил, что чем больше фиксируется для страны турбулентность извне, тем больше властям требуется формировать комфортных условий для внутреннего развития и для внутренних инвесторов, отечественных предприятий. Он призвал ослабить регуляторное направление и идти навстречу российской бизнес-индустрии, а также обеспечивать основы для права собственности.

Силуанов: индекс финграмотности молодежи в России превышает среднемировой.

Фото: официальный сайт Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)