Силуанов: индекс финграмотности молодежи в России превышает среднемировой

Индекс финграмотности молодежи в России превышает среднемировой. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По словам главы Минфина, индекс финансовой грамотности молодежи в стране составляет более 60 баллов. Он уточнил, что этот показатель выше, чем в среднем эксперты оценивают по мировой отметке.

Сегодня молодежь быстрее осваивает цифровые финансовые инструменты, активно использует инвестиционные финансовые продукты.



Антон Силуанов, министр финансов РФ

Глава Минфина добавил, что все это создает потенциал для роста финансового рынка и экономики в целом. Он также подчеркнул, что события последних лет говорят о необходимости повышать свой уровень финансовой грамотности на фоне распространения цифровых финансовых услуг.

Ранее Силуанов заявил, что чуть меньше половины россиян активно сберегают деньги.

