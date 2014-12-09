Силуанов: чуть меньше половины россиян активно сберегают деньги
Сегодня, 10:50
Силуанов: чуть меньше половины россиян активно сберегают деньги

По его словам, на сегодняшний день доля активно сберегающих россиян составляет 48%.

Чуть меньше половины жителей России активно сберегают деньги. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".

По его словам, на сегодняшний день доля активно сберегающих россиян составляет 48%. Силуанов подчеркнул важность наличия так называемой "подушки безопасности" в виде накоплений. Также министр добавил, что сбережения важны как для людей, так и для государства.

Мы видим, что у нас активно сберегающего в России доля населения составляет всего 48%, меньше половины. Меньше половины людей, которые активно сберегают.

Антон Силуанов, министр финансов РФ

