Силуанов: чуть меньше половины россиян активно сберегают деньги

Чуть меньше половины жителей России активно сберегают деньги. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".

По его словам, на сегодняшний день доля активно сберегающих россиян составляет 48%. Силуанов подчеркнул важность наличия так называемой "подушки безопасности" в виде накоплений. Также министр добавил, что сбережения важны как для людей, так и для государства.

Мы видим, что у нас активно сберегающего в России доля населения составляет всего 48%, меньше половины. Меньше половины людей, которые активно сберегают.



Антон Силуанов, министр финансов РФ

