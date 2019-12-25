Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о вытеснении валют G7 из внешней торговли России. Об этом он сообщил в ходе выступления на Открытом диалоге "Будущее мира. Новая площадка глобального роста".

По его словам, санкции поспособствовали появлению новых финансовых механизмов. Орешкин уточнил, что по итогам 2025 года 85% внешней торговли обслуживалось рублями или валютами стран БРИКС. Он также напомнил, что в 2021-м 76% внешнеэкономического оборота России проходило в валютах стран G7.

В 2022 году страны Запада ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. В реальности эффект оказался другой: Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной системы и выстроила новые механизмы. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Фото: pxhere.com