Эксперт рассказал, куда поехать в Подмосковье на июньские праздники

Среди направлений выделяются Истра, Рузский округ, Мытищи и Долгопрудный.

Журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на руководителя российского агентства Go Travel Наталию Ансталь назвали топ лучших локаций для туристических поездок по Московской области. Одним из лидеров направлений остается Истринское. Истра станет идеальным выбором для тех жителей страны, которые хотят совместить культурную программу с гастрономическими удовольствиями. Там находится Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и музей "Новый Иерусалим" со значительной коллекцией русского искусства. Основной изюминкой места многие отдыхающие считают сыроварню Олега Сироты, расположенную в деревне Дубровское. Эта точка стала известной за пределами российского региона для семейных поездок. Туристам предлагается осмотреть фермерское хозяйство изнутри, пообщаться с животными и устроить дегустацию товара. Рузский округ может похвастаться живописными видами и уединенной обстановкой. Там туристы могут найти древние храмы, смотровые площадки, а также парк "Городок", который также называется Рузским кремлем. Точками притяжения путешественников являются хаски-деревня "Рузская Аляска" и музейный комплекс "Зоя" в Петрищеве. В последнем случае речь идет о высокотехнологичном мультимедийном музее, который посвящен подвигу Зои Космодемьянской.

Эксперт напомнил о том, что Мытищи является ближайшим спутником Москвы. Он расположен от города всего 19 километров по Ярославскому шоссе, при ощущение отдыха там — "будто за сотню километров от шумного мегаполиса". Путешественников ожидает Клязьминское водохранилище с оборудованными пляжами и прокатом катамаранов. Также вблизи черты города расположен уникальный заповедник "Лосиный Остров".

В городе с уникальный историей Долгопрудный можно найти старинные усадьбы, а также умиротворенную природу. Ключевой архитектурной доминантой там остается комплекс Виноградово. Территория объекта сейчас активно реставрируется и превращается в современное общественное пространство для местного населения и приезжих с зонами отдыха. Как и Мытищи, Долгопрудный находится У Клязьминского водохранилища, поэтому земля там богата зелеными зонами и парковыми пространствами у воды.

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Фото: Piter.tv