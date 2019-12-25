Современную больницу о стационаром откроют в Балашихе в 2028 году

Медицинскую помощь в учреждении будут получать около 1,3 млн жителей Подмосковья.

В микрорайоне Ольгино Балашихи полным ходом идет строительство многопрофильной больницы, готовность объекта уже превысила 53%. Об этом глава городского округа Сергей Юров рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву, сообщил 360.ru.

Он отметил, что строительные работы идут в соответствии с графиком. Сейчас строители ведут устройство внутренних перегородок, монтаж стеновых панелей и инженерных систем.

По словам главы округа, больница рассчитана на 1,1 тысячи коек. Здесь также будет работать консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену. Медицинскую помощь смогут получать около 1,3 миллиона жителей Подмосковья.

Ранее мы сообщали, что Московская область и Петербург укрепят сотрудничество.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области