В Петербурге от гриппа уже привили около полумиллиона человек

Почти 500 тысяч петербуржцев сделали прививку от гриппа к началу октября.

В Петербурге в текущем сезоне планируют привить от гриппа около 3,4 млн человек. Это примерно 60 % населения города. По данным городских властей, к началу октября вакцинацию уже прошли около 500 тыс. петербуржцев.

Среди привитых — около 95 тыс. детей и почти 2 тыс. беременных женщин. Вакцинация проводится в поликлиниках всех районов Петербурга, а также в мобильных пунктах, которые работают у станций метро, железнодорожных станций и в других местах массового пребывания людей.

Только в сентябре в передвижных пунктах прививку от гриппа сделали более 15 тыс. человек. Необходимые препараты поступают в город по графику. К началу октября Петербург получил более 1 млн доз вакцин для взрослых и детей.

Жителей города призывают не откладывать вакцинацию перед началом сезонного роста заболеваемости.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года прививки от менингококка, ротавируса и ветряной оспы станут обязательными в России.

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