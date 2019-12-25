Эксперт Минздрава рассказала, какие новые прививки станут обязательными

Лейла Намазова-Баранова объяснила, когда отечественные препараты поступят в гражданский оборот.

В России прививки от менингококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с 2027 года. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства по здравоохранению Лейла Намазова-Баранова. Эксперт уточнила, что в планах у государства есть расширение перечня еще за счет двух вакцин. На этот раз речь идет о ротавирусной инфекции и ветряной оспе.

Расширять календарь нужно, и у государства есть такие планы, согласно национальной стратегии. На 2027 год запланировано расширение за счет включения вакцинации от менингококка и папилломавирусной инфекции. В планах также расширение еще за счет двух вакцин - от ротавирусной инфекции и ветряной оспы. Лейла Намазова-Баранова, эксперт

Специалист добавила, что все вакцины, включенные в национальный календарь страны, должны быть отечественного производства. На данный момент вакцина от вируса папилломы человека выпускается в России и уже находится в гражданском обороте. Вакцина от менингококковой инфекции также производится в России и в ближайшее время будет в гражданском обороте.

Хирургам могут дать возможность оказывать помощь за территорией больницы.

Фото: Piter.tv