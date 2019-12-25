Шесть человек спасли из рабства в Подмосковье

Злоумышленники искали жертв на улицах и железнодорожных станциях.

В Раменском городском округе спасли от незаконного лишения свободы шестерых мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным СК, в период с 10 по 22 июля потерпевших удерживали на территории частного дома. Мужчин заставляли выполнять строительные работы, угрожая расправой. Для запугивания злоумышленники использовали оружие и электрошокеры.

Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в Раменском и использовали его как "работный дом". Они находили людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе иностранцев, на улицах и железнодорожных станциях. Преступники предлагали мужчинам работу с предоставлением спального места и питания.

Когда мужчин привозили в "работный дом", у них забирали документы и телефоны, а потом заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах. Всю прибыль подозреваемые забирали себе. Один из удерживаемых смог сбежать и сообщить обо всем в полицию.

Пятеро фигурантов дела обвиняются в незаконном лишении свободы шести человек группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Им грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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