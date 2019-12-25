Жалобы на приговор по делу о теракте в "Крокусе" отправили в апелляцию

Процесс будет проходить без зрителей и СМИ.

Второй Западный окружной военный суд отправил в Апелляционный военный суд жалобы адвокатов осужденных лиц за теракт в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области. Один из участников процесса сообщил журналистам из информационного агентства "ТАСС", что жалобы потерпевшей стороны дополнительно были переданы во вторую судебную инстанцию.

Более 500 томов материалов уголовного дела, апелляционные жалобы защиты на приговор осужденным, а также [жалобы] адвокатов потерпевших направлены для дальнейшего рассмотрения в Апелляционный военный суд во Власихе. источник СМИ

Эксерт добавил, что в ближайшее время материалы будут зарегистрированы в профильной инстанции. Позже суд назначит дату для рассмотрения жалоб. Процесс будет проходить в закрытом от прессы и слушателей режимею

Напомним, что 12 марта во Втором Западном окружном военном суде огласили приговор по делу о теракте, произошедшем в 2024 году. Пожизненное лишение свободы получили четыре исполнителя преступления и еще 11 их пособников. Государственное обвинение в лице прокуратуры просило, чтобы часть наказания злоумышленники отбывали в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима. Еще четверо пособников приговорены на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев колонии. Всем фигурантам расследования назначены дополнительные наказания в виде штрафов в размере от 500 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Суд также в полном объеме удовлетворил все 27 гражданских исков, поданных потерпевшими гражданами.

Организаторы теракта в "Крокусе" планировали еще один в Москве.

Фото: Piter.tv