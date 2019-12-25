В Подмосковье для бойцов СВО действуют 36 региональных мер поддержки

Отдельное внимание региональные власти уделяют 5,3 тыс. бойцов, вернувшихся домой.

Власти Подмосковья поддерживают более 50 тысяч семей участников СВО, помогая с выплатами, лечением, образованием детей и бытовыми вопросами. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Помимо федеральных льгот, в регионе действуют 36 дополнительных мер поддержки. Самые востребованные — компенсация 500 тыс. рублей вместо земельного участка, зубопротезирование до миллиона рублей, бесплатное питание и кружки для детей, юридическая и психологическая помощь.

Отдельное внимание региональные власти уделяют 5,3 тыс. бойцов, вернувшихся домой. Участник СВО могут оформить 18 льгот одним заявлением через комплексный сервис, а также через "Госуслуги", МФЦ и фонд "Защитники Отечества". За три года филиал фонда обработал свыше 80 тысяч обращений, было решено более 96%.

В Московской области работают шесть центров восстановительного лечения по 12 направлениям — реабилитацию прошли 3,6 тысячи военнослужащих. Для 618 участников СВО, использующих протезы, предложено объединить данные ведомств на федеральном уровне, чтобы отслеживать этапы протезирования через "Госуслуги".

Воробьев поблагодарил волонтеров, добровольцев и школьников за поддержку бойцов. Жители Подмосковья регулярно отправляют в зону боевых действий письма, теплую одежду и средства защиты.

Ранее мы сообщали, что около 1,2 тыс. участников СВО получили психологическую помощь в Ленобласти.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)