Около 1,2 тыс. участников СВО получили психологическую помощь в Ленобласти

С начала 2026 года в Ленобласти более 1,1 тыс. участников СВО получили психологическую помощь. Об этом сообщили 10 марта в администрации региона, ссылаясь на вице-губернатора по социальным вопросам Александра Кялина.

Всего на территории области работают 22 кабинета медико-психологического консультирования, где бойцы и их родные получают первоочередную бесплатную помощь.

Самое главное, чтобы после возвращения каждый чувствовал поддержку. Для этого в регионе разработаны программы реабилитации, есть возможности для занятий адаптивным спортом. Из 100 различных мер помощи, которые мы предлагаем, 13 касаются здоровья – и психологическое состояние для нас так же важно, как и физическое. Это направление будем развивать особо. Александр Кялин, вице-губернатор области

В эту субботу состоится единый день диспансеризации для участников СВО и членов их семей. Приемы проведут как многопрофильные, так и узкие специалисты. На обследование можно записаться через колл-центр медицинской организации, единый портал "Госуслуг" или по телефону 122.

Фото: Piter.TV