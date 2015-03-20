  1. Главная
Около 1,2 тыс. участников СВО получили психологическую помощь в Ленобласти
Сегодня, 16:20
В эту субботу состоится единый день диспансеризации для бойцов и членов их семей.

С начала 2026 года в Ленобласти более 1,1 тыс. участников СВО получили психологическую помощь. Об этом сообщили 10 марта в администрации региона, ссылаясь на вице-губернатора по социальным вопросам Александра Кялина. 

Всего на территории области работают 22 кабинета медико-психологического консультирования, где бойцы и их родные получают первоочередную бесплатную помощь. 

Самое главное, чтобы после возвращения каждый чувствовал поддержку. Для этого в регионе разработаны программы реабилитации, есть возможности для занятий адаптивным спортом. Из 100 различных мер помощи, которые мы предлагаем, 13 касаются здоровья – и психологическое состояние для нас так же важно, как и физическое. Это направление будем развивать особо. 

Александр Кялин, вице-губернатор области 

В эту субботу состоится единый день диспансеризации для участников СВО и членов их семей. Приемы проведут как многопрофильные, так и узкие специалисты. На обследование можно записаться через колл-центр медицинской организации, единый портал "Госуслуг" или по телефону 122. 

Ранее мы рассказывали о том, что способы перевозки людей на инвалидных колясках обсудили в метро Петербурга. На мероприятие были приглашены сотрудники подземки, а также представители Ассоциации ветеранов СВО. 

Фото: Piter.TV 

