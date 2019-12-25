Способы перевозки людей на инвалидных колясках обсудили в метро Петербурга

На мероприятие были приглашены сотрудники метрополитена, а также представители Ассоциации ветеранов СВО.

В Северной столице прошло обсуждение, посвященные поиску наиболее безопасных способов использования эскалаторов в метро для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. Такую информацию распространила пресс-служба петербургского метрополитена.

На мероприятие были приглашены сотрудники метрополитена, а также представители Ассоциации ветеранов СВО. К обсуждению присоединился и президент организации "Свет Феникса", Александр Чеботару. Участникам продемонстрировали, как транспортируются пассажиры, использующие наиболее распространенные модели колясок: активные, электроприводные и стандартные. Отдельное внимание было уделено специализированной тележке "ТЭМИ", которую участники общественных организаций признали удобным и надежным решением.

Дальнейшее развитие темы состоялось на пресс-конференции ТАСС. Руководитель Горэлектротранса Денис Минкин сообщил о создании в 2025 году Координационного совета по обеспечению доступности электротран спорта. В его состав вошли представители различных общественных объединений инвалидов. По мнению Минкина, ключевым аспектом является не только наличие низкопольного транспорта и специального оборудования, но и доброжелательное отношение со стороны водителей.

Ранее мы сообщили о том, что первый вестибюль станции метро "Театральная" планируют открыть в 2030 году.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"