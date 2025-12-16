Беглов поздравил верующих с Днём прославления Иоанна Кронштадтского

Он назвал его небесным покровителем города и напомнил о его делах милосердия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил православных верующих с Днём прославления Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. 36 лет назад, на Поместном соборе Русской Православной церкви, он был причислен к лику святых.

Имя великого пастыря и молитвенника вошло в историю нашего города, России и всего Православного мира. Мы чтим его как небесного покровителя Санкт-Петербурга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов напомнил, что особо память святого хранит Кронштадт. Одной из главных святынь России стал основанный им Иоанновский монастырь на Карповке. Иоанн Кронштадтский создал в Петербурге Дом трудолюбия, приюты и богадельни, первые в России ясли. Губернатор подчеркнул, что сегодня город продолжает его дело — заботится о ветеранах и молодёжи, строит храмы и духовно-просветительские центры.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил Фабио Мастранджело с орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Фото: Смольный