"Катюши" дали праздничные залпы на "Алых парусах" с Троицкого моста

В минувшую ночь в Северной столице отметили главный выпускной страны.

В ночь на 29 июня в рамках праздника выпускников "Алые паруса" на Троицком мосту состоялось уникальное зрелище — пять легендарных реактивных установок "Катюша" произвели два торжественных залпа над Невой. Первый залп из 200 снарядов прогремел в 00:49, второй из 123 снарядов — в 01:03.

Особую ценность мероприятию придало участие подлинного музейного экспоната — одной из "Катюш", сохранившейся со времён Великой Отечественной войны. Редкую машину доставили в центр города при содействии организации "Ленрезерв".

Этот эффектный эпизод стал частью масштабного празднования "Алых парусов", собравшего десятки тысяч выпускников и зрителей на набережных Северной столицы. Историческая реконструкция с использованием боевых машин периода войны добавила программе особую торжественность и связь поколений.

Ранее Piter.TV сообщал, что бриг "Россия" под алыми парусами прошёл по Неве в Петербурге.

Фото: Смольный