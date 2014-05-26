Более 70 тысяч зрителей наблюдали за этим на главном выпускном страны.

В Санкт-Петербурге прошёл кульминационный момент праздника "Алые паруса" — под гимн России и в лучах масштабного светового шоу бриг "Россия" с алыми парусами вошёл в акваторию Невы. Зрелище собрало более 70 тысяч зрителей, включая выпускников из 28 регионов страны.

Особенностью этого года стало участие 520 выпускников из Мариуполя — города-побратима Петербурга. Именно здесь они получили аттестаты о среднем образовании, а 65 из них были награждены медалями. Среди гостей праздника — иностранные делегации, самая многочисленная из которых приехала из Венесуэлы (230 человек). Ребят из Кубы ждёт смена в легендарном лагере "Зеркальный".

"Алые паруса" неоднократно признавались одним из самых зрелищных мероприятий мира. В 2023 году праздник был назван главным достижением России за последние 20 лет, подтверждая свой статус уникального события мирового уровня.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный выпускной страны окрасился алым светом "Лахта Центра".

Видео: Telegram-канал RT