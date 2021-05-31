Главный выпускной страны озарится алым светом "Лахта Центра"

Праздник "Алые паруса" начнется в 22:00 с концерта на Дворцовой площади.

В ночь с 28 на 29 июня Санкт-Петербург вновь станет центром самого масштабного выпускного праздника страны — "Алые паруса". По традиции по Неве пройдет бриг с алыми парусами, а башня "Лахта Центра" зажжется праздничной подсветкой, символизируя начало нового этапа жизни для тысяч выпускников.

Огни на небоскребе загорятся в 22:30 и будут сиять до 4:00 утра, создавая над Финским заливом впечатляющий визуальный акцент. В этом году мероприятие вновь соберет десятки тысяч зрителей на набережных, а для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге на время "Алых парусов" ограничат скорость мобильного интернета.

Видео: Telegram-канал Lakhta Center / Лахта Центр