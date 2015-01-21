В Петербурге на время "Алых парусов" ограничат скорость мобильного интернета

В городе будут доступны бесплатные точки Wi-Fi в общественных местах, включая зоны отдыха, транспорт и территории у станций метро.

В Санкт-Петербурге в субботу, 28 июня, в период проведения выпускного праздника "Алые паруса" будет временно снижена скорость мобильного интернета. Как пояснили в комитете по информатизации и связи города, ограничения коснутся только передачи данных, тогда как голосовая связь и Wi-Fi продолжат работать без изменений.

Мера направлена на обеспечение безопасности во время массовых мероприятий и бесперебойной работы экстренных служб. Снижение скорости мобильного интернета поможет избежать перегрузки сетей и гарантировать стабильную связь для оперативных служб.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге пресекли незаконную торговлю билетами на "Алые паруса".

Фото: Piter.TV