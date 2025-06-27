В Петербурге пресекли незаконную торговлю билетами на "Алые паруса"

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили незаконную продажу билетов на ежегодный выпускной праздник "Алые паруса".

Правоохранители обнаружили в соцсетях группу, где пользователям предлагалось за 15 тысяч рублей приобрести подлинный билет на мероприятие. Установлено, что мошенники приобретали у реальных выпускников приглашения с их именами и скан-копиями паспортов, после чего в фоторедакторе подставляли фотографии покупателей взамен изображений законных владельцев билетов. Покупатель обязан был внести аванс размером 5 тысяч рублей на банковскую карту продавца, остальную сумму планировалось получить наличными при личной передаче билета.

Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Выяснилось, что продавцами выступали братья 16-ти и 22-х лет из Сестрорецка. Им удалось подготовить к продаже 10 билетов, предварительно собрав авансы от 15 потенциальных клиентов.

Представитель МВД России Ирина Волк напомнила гражданам о недопустимости приобретения билетов на массовые мероприятия через непроверенные онлайн-ресурсы и посоветовала избегать участия в незаконных схемах торговли билетами, подчеркнув, что использование фиктивных документов чревато уголовной ответственностью.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти