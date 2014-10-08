Петербуржцев предупредили о продаже фальшивых билетов на "Алые паруса"

Продавцы убеждают покупателей, что персональные данные последних обязательно впишут в билет, а вход контролируют доверенные лица, гарантирующие свободный допуск на площадку.

Пресс-служба Управления по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила о появлении предложений покупки фальшивых билетов на выпускной праздник "Алые паруса" стоимостью около 15 тысяч рублей.

Обычно передача приобретённых билетов организуется за сутки до начала мероприятия, 27 июня, либо доставкой курьером, либо прямо возле Дворцовой площади перед стартом торжества.

Продавцы убеждают покупателей, что персональные данные последних обязательно впишут в билет, а вход контролируют доверенные лица, гарантирующие свободный допуск на площадку.

Тем не менее, такая схема нарушает закон. Нет никаких гарантий, что обладателям подделанных билетов разрешат пройти на территорию мероприятия, кроме того, имеется вероятность привлечения к ответственности за использование заведомо подложных документов.

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Фото: Piter.TV