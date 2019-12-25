Композитор Чертищев объяснил, почему Кадышева стала хедлайнером "Алых Парусов"

Хотя долгое время творчество исполнительницы оставалось незамеченным, новое поколение вновь открыло для себя иполнительницу.

Хедлайнером праздничного концерта на Дворцовой площади в рамках торжества "Алые паруса" выступит Надежда Кадышева вместе с ансамблем "Золотое кольцо". Победительница зрительского голосования среди выпускников городских школ сама вошла в итоговую программу вечера, которую формируют молодые слушатели, выбирая любимые музыкальные коллективы.

Михаил Чертищев, российский композитор, комментируя возвращение интереса молодежи к творчеству Кадышевой, подчеркивает в беседе с spb.aif.ru, что феномен связан с музыкальными циклами и глубокими корнями народной музыки, отражающими национальные черты русской души — умение совмещать радость и печаль одновременно. Композитор особо отмечает возросшую международную востребованность певицы.

Чертищев объясняет особую привлекательность песен Надежды Кадышевой: несмотря на сложность повседневной жизни, её композиции вдохновляют слушателей на танцы и радость, доказывая их истинный музыкальный талант. Хотя долгое время творчество исполнительницы оставалось незамеченным, новое поколение вновь открыло для себя музыку Кадышевой.

Возвращение старых исполнителей в массовую культуру явление не редкое: ранее успех переживали Эдуард Хиль с культовым треком "Мистер Трололо" и композиция "На заре" группы "Альянс". В 2022 году звездой фестиваля Stereoleto стал певец Лев Лещенко.

Ранее мы сообщили о том, что демонтаж контактной сети проходит на Дворцовом мосту перед "Алыми парусами".

Фото: ВКонтакте / Надежда Кадышева