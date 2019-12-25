Работы такого масштаба проводятся здесь впервые за 20 лет.

В Приморском районе подошёл к концу важный этап работ по восстановлению русла Чёрной речки. Специалисты очистили участок от Сердобольской улицы до Коломяжского путепровода, протяжённостью свыше 1,1 километра, сообщила пресс-служба Смольного.

За время работ из реки извлекли и вывезли около 13 тыс. кубометров донных отложений, а также крупногабаритный мусор в виде обломков строительных конструкций, арматур и бетонных блоков.

Масштабные природоохранные мероприятия на Черной речке стартовали еще в прошлом году: тогда привели в порядок первые 660 метров русла — от места впадения в Большую Невку до Сердобольской улицы. Такие работы не проводили 20 лет, поэтому нынешний проект имеет особое значение для экосистемы района. Полностью завершить расчистку планируют уже в следующем году.

На подготовительном этапе специалисты проверили акваторию на наличие взрывоопасных предметов и подняли крупный мусор, который мог помешать дальнейшей работе. После этого к делу подключилась спецтехника. Донные отложения перегружали в шаланды и отправляли на специализированный полигон.

Для защиты водоёма от вторичного загрязнения по периметру участка установили боновые заграждения. Как отметили в Смольном, это позволило надежно изолировать зону работ и сохранить чистоту остальной акватории.

Ранее мы сообщали, что на Крюковом канале впервые за 25 лет началась очистка дна.

Фото: пресс-служба Смольного