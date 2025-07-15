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На Крюковом канале впервые за 25 лет началась очистка дна
Сегодня, 10:50
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На Крюковом канале впервые за 25 лет началась очистка дна

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В прошлый раз канал акватории чистили ещё в 2001 году.

В Северной столице специалисты начали очищать дно Крюкова канала. В этом году работы идут на участке у "Новой Голландии", сообщил председатель городского Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

В прошлый раз канал акватории чистили ещё в 2001 году. Сейчас специалисты убирают со дна многолетние отложения и затонувший крупный мусор. Полностью завершить проект планируют до конца 2027 года.

Дноочистка — важная часть системной работы по оздоровлению акваторий: она возвращает водотокам естественную проточность, предотвращает обмеление и создаёт условия для возрождения водных экосистем.

Кирилл Соловейчик, глава Комитета по природопользованию

Параллельно городские службы приводят в порядок и другие водоёмы Петербурга, например, в Царском селе восстанавливают историческую гидросистему. А также чистят дно реки Новой по специальной технологии "насухо" и достают крупный мусор из Суздальских озёр. Кроме того, запланированы работы на Красном пруду в Петергофе. На Чёрной речке работы, намеченные на этот год, уже завершены.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге вода в канале Грибоедова стала мутной из-за подводных работ.

Фото: ВКонтакте/председатель городского Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик

Теги: крюков канал, крюков канал петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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