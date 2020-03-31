Канал Грибоедова в центре Петербурга временно помутнел

В центре Санкт-Петербурга 4 сентября вода в канале Грибоедова приобрела мутный оттенок из-за подводных работ, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" "Фонтанке".
Специалисты завершили углубление дна канала в рамках капитального ремонта набережной. Работы проводились под давлением и не предполагали использование каких-либо примесей.
Помутнение произошло из-за того, что со дна поднялись песок и естественные отложения. В "Мостотресте" подчеркнули, что для экологии такие изменения не представляют угрозы.
Капитальный ремонт охватывает участок протяженностью 122 метра между Подьяческим и Вознесенским мостами. Набережная канала Грибоедова впервые проходит подобные работы с момента постройки в конце XVIII — начале XIX века.
Фото: пресс-служба "Экостроя"
