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Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в 2026 году
Сегодня, 9:10
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Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в 2026 году

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В производственном графике обозначены сокращенные рабочие недели в ноябре и декабре.

В 2026 году россияне могут ждать еще две короткие рабочие недели.  Соответствующие сведения приведены в производственном календаре за текущий год. Там указано, что сокращенные рабочие недели зафиксированы в ноябре и декабре. Первая короткая неделя будет длиться в период со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине той недели граждане отметят праздник День народного единства. В конце года также начнется трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 28 по 30 декабря, а с четверга, 31 декабря, в стране начнутся продолжительные новогодние праздники.

Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году.

Фото: Pitet.tv

Теги: короткая рабочая неделя, минтруд, работа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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