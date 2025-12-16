Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году

Антон Котяков рассказал о работе по возвращению сотрудников обратно из "теневого сектора".

Рабочая занятость порядка 1,3 миллионов человек федеральные власти планируют легализовать в 2026 году на российской территории. Соответствующее заявление журналистам газеты "Ведомости" сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков. Чиновник из профильного ведомства в правительстве отметил, что на прошлый год целевой показатель по данному направлению составлял 775 тысяч сотрудников. При этом комиссиям удалось вывести из теневого сектора порядка одного миллиона человек.

И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Эксперт подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах России. При этом показатели эффективности работы данных структур устанавливаются индивидуально для каждого субъекта страны.

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Фото: Piter.tv