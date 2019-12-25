Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России

Антон Котяков сообщил о положительных результатах работы властей в социальной сфере по защите прав населения.

Уровень бедности на российской территории составляет 6,7 процентов. Соответствующее заявление сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков сделал в рамках выступления на итоговом заседании восьмом по счету созыве профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в Москве. Чиновник из федерального правительства объяснил законодателям из парламента страны, каковы на сегодняшний день результаты внедрения властями единого пособия для граждан с значительной суммой финансирования. По данным министра, такое решение позволило значительно снизить уровень бедности в России.

И действительно - 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки. Антон Котяков, глава Минтруда России

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Фото: Правительство России