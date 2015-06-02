Россиян ждет необычный график работы в конце 2026 года

Новогодние каникулы в России начнутся 31 декабря 2026 года.

Последняя рабочая неделя 2026 года окажется короткой. Перед началом новогодних каникул жителям России предстоит выйти на работу только на 3 дня, пишет РИА Новости.

Согласно производственному календарю, рабочими станут дни с 28 по 30 декабря 2026 года. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов. Он отметил, что отдых начнется 31 декабря 2026 года, который выпадает на четверг. Выходной в этот день появится благодаря переносу дня отдыха с 4 января.

Таким образом, россияне смогут завершить рабочий год за день до наступления Нового года. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство не планирует закреплять 31 декабря в качестве постоянного официального выходного дня. По его словам, действующее законодательство уже позволяет ежегодно переносить выходные даты, а введение нового праздничного дня изменило бы баланс между рабочими и нерабочими периодами.

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Фото: Piter.TV