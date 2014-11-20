Спрос на стажёров в Петербурге вырос в 4 раза за 5 лет

Наибольший спрос на новичков наблюдается в сферах массового найма.

Рынок труда Петербурга переживает настоящий бум на программы стажировок. По данным аналитиков hh.ru, за последние пять лет количество вакансий для начинающих специалистов увеличилось в четыре раза. Только с начала года работодатели разместили свыше 13,5 тысячи предложений, при этом медианная предлагаемая заработная плата выросла более чем в два раза и достигла 88,3 тысячи рублей.

Наибольший спрос на новичков наблюдается в сферах массового найма:

Домашний, обслуживающий персонал: более 3,2 тыс. вакансий (средняя з/п – 94 тыс. рублей).

Транспорт и логистика: свыше 2,6 тыс. вакансий (медианная з/п – 133,5 тыс. рублей).

Рабочие специальности: более 2,5 тыс. вакансий (в среднем 104,8 тыс. рублей).

В топ-5 самых востребованных направлений также вошли продажи, клиентское обслуживание и административный персонал. В совокупности эти пять сфер обеспечивают почти две трети всех предложений для стажёров, что говорит о постоянной потребности бизнеса в молодых кадрах.

Параллельно рынок обсуждает новый законопроект, который впервые официально введёт понятие "стажёр" в Трудовой кодекс. Стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору (не позднее года после окончания учёбы). Максимальная продолжительность – 6 месяцев. За каждым стажёром закрепляется наставник. При приёме в штат после стажировки испытательный срок назначаться не будет.

Юрист hh.ru Александр Кузнецов подчёркивает актуальность изменений: отсутствие официального оформления сегодня часто приводит к трудовым спорам. Если стажёр докажет фактический допуск к работе, он вправе через суд потребовать признать отношения трудовыми и взыскать зарплату. Эксперт напоминает, что при заключении трудового договора оплата не может быть ниже МРОТ, а ученический договор должен соответствовать строгим нормам ТК РФ.

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Фото: Magnific (lookstudio)