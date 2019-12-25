Родительские страхи: какие профессии петербуржцы считают худшими для своих детей

Самым нежелательным выбором для ребёнка профессия дворника назвали 10% респондентов.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, каких карьерных путей больше всего боятся родители из Петербурга для своих детей. В опросе приняли участие жители города, и результаты показали интересные различия в опасениях отцов и матерей.

Самым нежелательным выбором для ребёнка профессия дворника назвали 10% респондентов. На втором месте оказались рабочие специальности (8%), а замыкают тройку лидеров полицейские и чиновники – по 6% голосов за каждую из этих профессий.

Также среди нежеланных вариантов оказались уборщик и продавец – по 4%, учитель или воспитатель – 4%, и военнослужащий – 4%. Меньшее беспокойство вызывают профессии бухгалтера, медика, блогера, водителя и менеджера – их упомянули по 3% опрошенных. Реже всего в этом списке фигурировали артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2%) и юристы (1%).

При этом 14% родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор своего ребёнка.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг российских регионов по доходам репетиторов.

Фото: Piter.TV