Петербург возглавил рейтинг российских регионов по доходам репетиторов

Эксперты объясняют столь высокие доходы развитой образовательной инфраструктурой и стабильно высоким спросом на подготовку к экзаменам.

Северная столица стала лидером в России по уровню среднего предлагаемого заработка частных преподавателей. Согласно данным исследования, за период с января по май 2026 года эта сумма составила 62 135 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую пятёрку рейтинга также вошли Московская область (58 370 рублей, второе место), Москва (57 810 рублей, третье место), Краснодарский край (56 667 рублей), и Воронежская область (55 750 рублей).

Эксперты объясняют столь высокие доходы развитой образовательной инфраструктурой и стабильно высоким спросом на подготовку к экзаменам. В частности, в Петербурге традиционно сильны позиции по подготовке к ЕГЭ, изучению иностранных языков и точным дисциплинам. Это формирует платёжеспособный спрос со стороны учеников и их родителей, что закономерно повышает стоимость услуг частных педагогов.

Ранее мы сообщили о том, что 76% петербуржцев проверяют работодателей перед собеседованием.

Фото: Magnific