76% петербуржцев проверяют работодателей перед собеседованием

Результаты исследования показывают, что мужчины в этом вопросе более осмотрительны, чем женщины

Большинство жителей Петербурга (76%) подходят к выбору места работы с особой тщательностью и предпочитают заранее изучать информацию о потенциальном работодателе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в ходе недавнего опроса.

Результаты исследования показывают, что мужчины в этом вопросе более осмотрительны, чем женщины: репутацию компании проверяют 81% мужчин против 71% женщин. Наиболее внимательными соискателями оказались респонденты в возрасте от 35 до 45 лет. Кроме того, аналитики отметили прямую зависимость от уровня дохода: чем выше зарплата, тем больше интереса к проверке. Среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей, 82% изучают компанию, в то время как среди людей с доходом до 150 тысяч рублей этот показатель составляет 77%.

Для сбора информации петербуржцы используют различные источники: отзывы сотрудников и "чёрные списки" – самый популярный метод, его используют 70% опрошенных. 15% респондентов изучают официальные данные, сведения о судах и тендерах. Официальный сайт компании изучают 14% соискателей, а ещё 7% советуются со знакомыми.

Реже всего для проверки используются такие методы, как анализ вакансий (3%), изучение социальных сетей (2%), отзывов клиентов (2%) и личности руководителя (1%).

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев успевают сделать все запланированные дела за рабочий день.

Фото: Pxhere