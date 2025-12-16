Большинство петербуржцев успевают сделать все запланированные дела за рабочий день

Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медсёстры.

Согласно данным исследования сервиса по поиску SuperJob, большинство жителей Северной столицы, имеющих постоянную работу, успешно справляются со своими обязанностями. 83% трудоустроенных горожан успевают выполнить все запланированные на день задачи.

В то же время 11% респондентов признались, что не справляются с объёмом работы. Среди причин они называют постоянные отвлекающие факторы, непрерывное появление новых, более срочных задач и то, что успешное выполнение текущих обязанностей лишь увеличивает нагрузку в будущем. Ещё 6% опрошенных затруднились с ответом, отметив, что специфика работы в их компании не позволяет эффективно планировать дела.

Исследование также выявило интересную закономерность: женщины чаще мужчин сообщают о полной реализации рабочих планов. Уровень продуктивности напрямую связан с образованием и доходом: сотрудники со средним профессиональным образованием успевают всё в 86% случаев, а с высшим – в 81%. Самая высокая концентрация "успевающих" наблюдается среди специалистов с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей (91%).

Что касается профессий, то наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медсёстры – 92% представителей этих специальностей укладываются в график. Высокие показатели также у администраторов и экономистов (90%), секретарей и продавцов (88%). В то же время сложнее всего рабочий график соблюдать аналитикам (77%), дизайнерам и HR-специалистам (по 78%), а также инженерам и кладовщикам (по 79%).

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Фото: Piter.TV