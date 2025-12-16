Петербургские работодатели готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами

Наибольший спрос на таких сотрудников наблюдается в отраслях, испытывающих кадровый голод.

Согласно опросу, проведённому среди представителей компаний Санкт-Петербурга сервисом SuperJob, отношение работодателей к найму людей пенсионного возраста остаётся достаточно лояльным.

В общей сложности 75% компаний открыты для сотрудничества с возрастными специалистами. Из них 38% готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами на любые должности, а 37% нанимают их на отдельные, чаще всего линейные позиции. При этом 25% работодателей по-прежнему не рассматривают соискателей пенсионного возраста.

Наибольший спрос на таких сотрудников наблюдается в отраслях, испытывающих кадровый голод. Пенсионеров активно приглашают на работу в качестве квалифицированных рабочих (11%), инженеров (10%), продавцов и менеджеров по продажам (9%), а также водителей и врачей (по 9% и 7% соответственно).

Что касается действующих сотрудников, достигших пенсионного возраста, то 26% компаний предпринимают усилия для их удержания. В то же время почти половина работодателей (45%) не видят в этом необходимости.

Корпоративные пенсионные программы действуют в каждой пятой компании. Наиболее распространённые меры поддержки ветеранов труда включают выплаты или подарки к праздникам (12%), а также материальную помощь и единовременные пособия при выходе на пенсию (по 11%), предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение (7%), организацию корпоративных мероприятий (4%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 54% стажёров получают работу в штате.

Фото: Magnific (drobotdean)