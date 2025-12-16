В Петербурге 54% стажёров получают работу в штате

Для бизнеса это эффективный инструмент решения проблемы нехватки кадров.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие работодатели и молодые специалисты до 27 лет с опытом стажировок, отношение к подобной практике у обеих сторон весьма прагматичное.

На сегодняшний день 67% работодателей либо имеют действующие программы стажировок (32%), либо принимают практикантов без формализованной системы (35%). Для бизнеса это эффективный инструмент решения проблемы нехватки кадров. Подтверждением служит тот факт, что более половины (54%) петербургских компаний по итогам практики приглашают на работу свыше 50% своих стажёров, а 21% организаций делает предложения о работе только самым способным кандидатам.

Для самих молодых людей стажировка также является успешным карьерным стартом. Большинство респондентов (70%) устроились на постоянную работу именно в ту компанию, где проходили практику. Ещё 9% получили предложение (оффер), но отказались от него. Лишь 8% опрошенных признались, что им не предлагали трудоустройство вовсе.

Главной мотивацией для молодёжи выступает получение реальных навыков: 72% рассматривают стажировку преимущественно как возможность приобрести практический опыт.

Таким образом, стажировка стала взаимовыгодным процессом: молодёжь получает необходимые компетенции, а работодатели – лояльных и уже обученных сотрудников.

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Фото: Piter.TV